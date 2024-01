Corinthians encaminha chegadas de Félix Torres e Diego Palacios

O Corinthians encaminhou as chegadas dos equatorianos Félix Torres e Diego Palacios. O clube está otimista para contar com a dupla a partir da próxima temporada.

O que aconteceu

Félix Torres é zagueiro e vem de cinco temporadas no Santos Laguna, do México. O defensor de 26 anos é figura importante na seleção do Equador, tendo atuado como titular nos três jogos da equipe na Copa do Mundo de 2022.

O Corinthians formalizou uma proposta ao Santos Laguna para contar com os serviços do defensor, já que seu contrato com o clube mexicano é válido até junho de 2025. As conversas caminham para um desfecho positivo para o Alvinegro.

Torres chegaria para ocupar a vaga deixada por Gil, que não estendeu seu vínculo com o Timão. Na atual temporada do futebol mexicano, o zagueiro anotou cinco gols em 19 jogos disputados.

Já Diego Palacios é lateral esquerdo e atua no Los Angeles FC, da MLS. O contrato do defensor com o clube norte-americano é válido apenas até o final do ano, o que facilita as tratativas pelo atleta.

Palacios é titular absoluto do Los Angeles FC e também foi convocado para a última Copa do Mundo, mas não entrou em campo. O jogador de 24 anos disputou 45 jogos em 2023, com três assistências distribuídas.

O lateral chegaria com a missão de substituir Fábio Santos, que se aposentou recentemente. A outra opção no plantel do Corinthians para o setor deve ser Hugo, que atuou pelo Goiás no último Campeonato Brasileiro. A tendência é que Matheus Bidu seja emprestado par ganhar maior minutagem.