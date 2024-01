Corinthians: Conta de novo presidente em rede social é desativada; entenda

A conta de Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, na rede social X (ex-Twitter) foi desativada na manhã de hoje (27) e reativada no começo da tarde. O mandatário do Timão costuma ter postura ativa nas plataformas digitais, respondendo torcedores. A reportagem da Gazeta Esportiva entrou em contato com a equipe de Augusto, que alegou tratar de um "procedimento técnico".

Na noite de terça, Augusto escreveu no X: "working in silence" (trabalhando em silêncio, na tradução). Após ser alvo de muitas críticas de torcedores, o novo presidente do Timão apagou a postagem e argumentou com um corintiano.

"Desanimei. Eu estava lendo os tuítes e até reservei um tempinho para interagir com vocês, mas aí começou vários tuítes com ofensas gratuitas. Desanima! De qualquer forma, boa noite, Fiel!", escreveu.

Desde que venceu a eleição, Augusto vem sendo pressionado por parte da torcida nas redes para se movimentar de forma contundente no mercado da bola. Até o momento, apesar da busca agressiva por reforços, a gestão de Augusto acertou apenas a contratação de Raniele, volante que estava no Cuiabá.

Augusto Melo toma posse do Corinthians no dia 2 de janeiro e a expectativa é que novos jogadores sejam anunciados pelo dirigente. O discurso da nova gestão corintiana é de reformulação total na estrutura do departamento de futebol do Timão.