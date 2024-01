Conmebol multa Fluminense por ocorridos na final da Libertadores; veja valores e detalhes

O Fluminense terminou a temporada com o sentimento de dever cumprido ao conquista a tão sonhada Libertadores. No entanto, o clube foi multado pela Conmebol por conta de alguns episódios durante a decisão contra o Boca Juniors, no Maracanã.

Os cariocas foram enquadrados em três artigos: uso de bandeiras e hastes, sinalizadores e quebra de cadeiras. O total da multa chega a R$ 200 mil, valor que será descontado da premiação do Tricolor pelo título da competição.

Por ter se sagrado campeão, o Fluminense embolsou nada menos que 18 milhões de dólares (aproximadamente R$ 91 milhões), que mesmo descontando a penalização da Conmebol, o valor ainda chega com impacto aos cofres do clube.

O elenco do Tricolor, assim como a comissão técnica, está de férias enquanto aguarda o retorno da temporada de 2024. A estreia da equipe em 2024 acontecerá no dia 18 de janeiro, quando o time enfrenta o Volta Redonda pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira.