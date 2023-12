Com gol no fim, Chelsea vence o Crystal Palace na estreia de Nkunku como titular

Na estreia de Nkunku como titular, o Chelsea venceu o Crystal Palace por 2 a 1, nesta quarta-feira, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês, no Stamford Bridge. Mudryk e Madueke marcaram para os mandantes, enquanto Olise fez o dos visitantes.

Com o empate, o time de Pochettino chegou ao 25º ponto na Premier League e está na 10ª colocação, distante da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Em seu próximo compromisso, o Chelsea encara o Luton Town, pelo Campeonato Inglês. O confronto terá início às 9h30 (de Brasília) desse sábado, no Kenilworth Road.

Já o Crystal Palace está na 16ª posição, com 19 pontos. Na próxima rodada, o time encara o Brentford, na mesma data, às 12h, no Selhurst Park Stadium.

O jogo

No começo da partida, as duas equipes chegaram com perigo. Andersen obrigou Petrovic a trabalhar, ao passo que Maatsen respondeu pelo lado do Chelsea.

Aos 12 minutos, Mudryk abriu o placar para os londrinos. Pouco depois, o camisa 10 parou no goleiro Henderson.

Já na reta final da primeira etapa, os visitantes chegaram ao gol de empate. Aos 45?, Olise recebeu cruzamento, dominou de peito e chutou de esquerda para superar Petrovic.

Logo no início do segundo tempo, Mateta finalizou e o goleiro do Chelsea impediu o tento. Apesar do empate, a partida perdeu em emoção.

Ainda assim, aos 30 minutos, Nicolas Jackson colocou o Chelsea à frente novamente, mas VAR marcou impedimento. Na sequência, Olise chutou para defesa de Petrovic.

Aos 39?, Madueke sofreu pênalti e deu chance aos mandantes de conquistarem a vitória. O próprio bateu e converteu a cobrança.