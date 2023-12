Com aprovação do CIFUT, Corinthians demonstra interesse no meia Rodrigo Garro

O meia Rodrigo Garro está na pauta do Corinthians. O jogador do Talleres foi aprovado pelo CIFUT (Centro de Inteligência de Futebol) e anima a cúpula alvinegra.

Garro participou de 44 jogos em 2023, com oito gols e nove assistências. Canhoto e com 1,74m de altura, o atleta de 25 anos está no Talleres desde janeiro de 2022, depois de passagem pelo Instituto Córdoba.

O contrato de Rodrigo Garro com o Talleres é válido até dezembro de 2026. Caso queira contar com o meia, o Corinthians terá que oferecer uma proposta ao clube argentino para adquirir seus direitos econômicos.

Com as saídas de nomes como Renato Augusto e Giuliano, a diretoria do Corinthians está observando atletas no mercado nacional e sul-americano para o setor de criação.

O Timão deve anunciar em breve o volante Raniele e encaminhou as chegadas do zagueiro Félix Torres e do lateral esquerdo Diego Palacios.

A expectativa é que o clube anuncie cerca de 11 novos nomes para a temporada de 2024 e ofereça novas opções para o técnico Mano Menezes.