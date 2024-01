Com apenas 14 jogos, Dudu foi o maior driblador do Palmeiras no Brasileirão

Um dos principais jogadores do Palmeiras, Dudu teve sua temporada prejudicada por uma lesão grave no joelho direito. Mesmo assim, terminou o ano se destacando nas estatísticas do Verdão. Apesar da pouca quantidade de jogos, foi o maior driblador da equipe no Campeonato Brasileiro.

Dudu está afastado dos gramados desde agosto. Contra o Vasco, pela 21ª rodada, o atacante sofreu um rompimento no ligamento cruzado anterior e no menisco e teve que passar por cirurgia. A lesão, cujo tempo de recuperação varia de 9 a 12 meses, encerrou a temporada do camisa 7.

Antes de se machucar, o experiente jogador já havia tido sua sequência no Campeonato Brasileiro prejudicada. Dudu sofreu com problemas musculares e chegou a disputar algumas partidas no sacrifício. Por isso, sua participação na competição ficou limitada a 14 jogos.

A pouca quantidade de jogos não apagou o impacto do atacante no ataque palmeirense. Com 22 dribles, Dudu liderou o ranking do quesito entre os jogadores do Verdão. Endrick, segundo colocado, fez 31 jogos no Brasileirão e deu 18 dribles certos. Com a mesma quantidade de partidas, Raphael Veiga e Zé Rafael acertaram 17 e 16, respectivamente.

A saída de Dudu obrigou a Abel Ferreira encontrar um substituto. O escolhido foi Breno Lopes, mas o atacante, apesar de ter tido sua temporada com mais jogos pelo Palmeiras, terminou a temporada com apenas dois dribles certos no Brasileirão.

O camisa 7 ainda deve perder o Campeonato Paulista e a Supercopa do Brasil em 2024, mas deve estar de volta para disputar a Libertadores e a Copa do Brasil, dependendo do quão longe o Palmeiras for, além do segundo turno do Brasileirão.

O Palmeiras estreia na próxima temporada no dia 21 de janeiro, quando enfrenta o Novorizontino, pela primeira rodada do Paulistão.