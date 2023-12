Casares trata Caio Paulista como "página virada" no São Paulo e comemora naming rights: "Maior do Brasil"

O presidente do São Paulo, Julio Casares, concedeu uma entrevista nesta quarta-feira e enfim de manifestou sobre o caso do lateral esquerdo Caio Paulista. A permanência do jogador era tida como certa, mas uma reviravolta o afastou do Morumbi e o deixou perto de assinar com o rival Palmeiras.

O dirigente desconversou sobre a saída conturbada do atleta, mas afirmou que trata-se de uma "página virada". Ele também falou que, para jogar no São Paulo, é preciso "ter amor e priorizar o clube".

"A não renovação e não aquisição do Caio, eu queria pedir licença e dizer que é uma página virada. O São Paulo tem que trabalhar e cada profissional escolhe seu caminho. E ele escolheu outro caminho, que tenha muita sorte na vida, mas jogar no São Paulo é para quem tem amor ao clube, quem prioriza o São Paulo. O São Paulo nunca vai ser refém de nenhuma situação, tem que fazer como fez. Renovamos com o Lucas, que não foi fácil, mas conseguimos. E agora reforçamos o time com Luiz Gustavo, com Erick e Bobadilla, que era um jogador preterido por outros clubes aqui de São Paulo. Estamos trabalhando dentro do nosso limite e dentro da melhor forma ética possível", afirmou Casares ao portal Leo Dias.

O São Paulo acreditava no acordo verbal que tinha com o Fluminense e o estafe de Caio Paulista para adquiri-lo em definitivo por 3,5 milhões de euros (R$ 18,7 milhões), pagos de forma parcelada. No entanto, o Palmeiras atravessou o negócio e encaminhou a compra do lateral.

Casares ainda celebrou o acordo com a Mondelez para a venda dos naming rights do Morumbi, que será chamado de "Morumbis" pelos próximos três anos. A parceria renderá R$ 25 milhões anuais ao São Paulo, superando os acordos de Palmeiras e Corinthians.

"Acho que o naming rights do Morumbis com a Mondelez foi uma quebra de paradigma. O São Paulo fez do estádio, que hoje o Morumbi tem um hall, unidades de restaurantes muito bons, e tem agora o Morumbis, que é uma perfeita sinergia entre produto e marca. Foi um grande contrato, o maior do Brasil, com valores absolutos em um período de três anos, que dá uma condição da gente reavaliar e fazer uma renovação ainda maior no futuro. Só o boom que deu, já foi um grande investimento para a marca, foi algo absurdo o que teve de retorno no noticiário. Acho que, com isso, o São Paulo muda de patamar e dá um salto muito grande", festejou.