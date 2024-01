Casares sobre saída de Caio Paulista: 'São Paulo nunca será refém'

O presidente do São Paulo, Julio Casares, falou sobre a novela envolvendo Caio Paulista. O lateral, que estava emprestado junto ao Fluminense e negociava sua permanência no clube do Morumbi, surpreendeu e está encaminhado com o Palmeiras.

A não aquisição do Caio é uma página virada. O São Paulo tem que trabalhar e cada profissional escolhe seu caminho. Ele escolheu um outro caminho e que tenha sorte na vida, mas jogar no São Paulo é para quem tem amor e quem prioriza o São Paulo. O São Paulo nunca será refém de nenhuma situação Julio Casares, em entrevista ao jornalista Léo Dias

Próximos passos. "O clube tem que fazer como fez: renovou com o Lucas, reforçou o time com Luis Gustavo, Erick e Bobadilla... estamos trabalhando dentro do nosso limite de responsabilidade e da melhor forma ética possível."

Fico de Lucas. "A renovação era uma prioridade absoluta, é um jogador de alto nível e com perfil internacional. Vimos que ele estava muito feliz. Ele veio com contrato de três meses, performou bem e tem história com o clube. A nossa relação é direta, nós nos encontrávamos em Londres e, quando ele vinha para o Brasil, almoçava comigo. A renovação foi a maior contratação do São Paulo."

Futuro de James Rodríguez. "É um grande jogador e foi grande contratação. Ele chegou em um momento em que o São Paulo estava muito entrosado e, talvez, a comissão técnica tenha tido uma questão de tática para ele se adaptar, por isso entrou aos poucos. Ele tem contrato [até junho de 2025] e vai estar à disposição da comissão, é um grande profissional. Esperamos que ele possa evoluir."

Tchau, Caio Paulista

Imagem: Reprodução/Instagram

O São Paulo suspendeu a negociação com Caio Paulista após tomar conhecimento de que o seu empresário, Eduardo Uram, abriu conversas com o Palmeiras.

O Tricolor tinha encaminhado o pagamento parcelado da contratação do atleta, mas as partes passaram a não responder mais às mensagens da diretoria. Simultaneamente, começaram a surgir informações de que o alviverde tinha o interesse no atleta.

A negociação entre Caio Paulista e Palmeiras está bem avançada. O jogador tem contrato até 31 de dezembro com o São Paulo, mas o clube trata a situação como irreversível e não quer mais negociar.