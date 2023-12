Botafogo fica perto de confirmar retorno do atacante Jeffinho

O Botafogo está perto de anunciar o primeiro reforço para a próxima temporada. Os alvinegros devem confirmar o retorno do atacante Jeffinho.

O jogador está no Lyon-FRA, mas deve acertar o empréstimo de uma temporada com o Botafogo. Jeffinho retorna após um ano de futebol francês.

O atacante virou destaque do Botafogo em 2022 e acabou negociado com o Lyon, clube também comandado por John Textor. No clube europeu, Jeffinho não conseguiu ter uma sequência e vem sendo apenas opção no banco de reservas.

O Botafogo tenta fortalecer o elenco antes do início da pré-temporada. O objetivo é dar tempo ao técnico Tiago Nunes preparar a equipe visando a Pré-Libertadores.