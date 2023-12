Boavista anuncia contratação de zagueiro vice-campeão da Libertadores com o Santos; confira

O Boavista anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do zagueiro Wellington Tim, ex-Santos. O clube fechou com o atleta para a disputa do Campeonato Carioca de 2024.

Com bagagem de estar na campanha do vice-campeonato da Libertadores de 2020 com o Peixe, o defensor de 22 anos chega com status de titular na equipe de Saquarema, que já confirmou, até o momento, outros dez reforços para a temporada que vem.

Wellington Tim estava no Feirense, de Portugal, e agora retorna ao futebol brasileiro para ter sua primeira experiência no futebol carioca. No Brasil, o polivalente defensor foi formado nas categorias de base do Criciúma e foi emprestado ao Santos em outubro de 2020 para integrar, inicialmente, o sub-20.

O atleta chamou atenção do então técnico Cuca, que passou a dar oportunidades ao jovem. Ao todo, no entanto, foram apenas quatro partidas com a camisa alvinegra. Um deles, inclusive, foi a final da Libertadores contra o Palmeiras, jogo no qual Wellington entrou aos 47 minutos do segundo tempo no lugar do lateral Felipe Jonatan.

No Cariocão do ano passado, o Boavista por pouco não foi rebaixado: ficou na 11ª colocação com seis pontos, apenas dois à frente do Resende, que caiu. Agora, o clube tenta uma melhor campanha e vem se movimentando no mercado em busca deste objetivo.