Bernardo Silva diz que João Félix teria errado ao se transferir para o Atlético de Madrid em 2019

Bernardo Silva foi eleito "figura do ano" de 2023 pelo jornal português A Bola. Em entrevista ao periódico, o meio-campista falou sobre um de seus melhores amigos no futebol - João Félix. O jogador do Manchester City afirmou que o compatriota teria escolhido o caminho errado ao se transferir do Benfica para o Atlético de Madrid.

"Precisamos perceber que os jogadores traçam caminhos diferentes. Mas o Félix deu o primeiro salto mais novo do que eu. Eu vim para o City com 22, 23 anos, e ele foi para o Atlético de Madrid com 20, 21. Temos que perceber que o City e o Atlético são dois clubes culturalmente diferentes, e não estou dizendo que um é melhor do que o outro", afirmou o atleta.

Bernardo complementou dizendo que João Félix não conseguiu desempenhar seu melhor futebol na Espanha por ter ido a um clube que não combina com suas características.

"No Manchester City, eu vim para um ambiente que se encaixava exatamente com as minhas qualidades. Com um treinador que pensa da mesma forma que eu, que gosta de ter a bola e de pressionar alto. O Félix, na minha opinião, por conta das circunstâncias, foi para o lugar errado. Se me perguntassem se nós tivéssemos feito o caminho inverso e eu fosse para o Atlético de Madrid, teria tido sucesso? Talvez não. Teria tentado me adaptar, mas não teria sido o ideal para mim", declarou o português.

O meio-campista do City finalizou: "Agora estou feliz com o que está acontecendo com ele, porque o vejo mais alegre e em um ambiente que se encaixa mais com o estilo de jogo dele. E vamos dar-lhe mais tempo, porque passou por uma fase difícil, ele mesmo admitiu que estava em um lugar que não combinava com o que ele queria para a carreira dele. Às vezes tomamos decisões e vamos por caminhos que não deveríamos ter ido, mas faz parte".

João Félix deixou o Benfica ao ser contratado pelo Atlético de Madrid em julho de 2019. O português disputou 131 jogos com o time colchonero, marcando 34 gols e distribuindo 18 assistências. Insatisfeito com Simeone, o atacante deixou o Atleti para assinar por empréstimo com o Barcelona até o fim da atual temporada.