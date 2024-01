Bernardinho volta a ser o técnico da seleção brasileira masculina de vôlei

Bernardinho é o novo técnico da seleção masculina de vôlei. O treinador entra no lugar de Renan Dal Zotto. A informação foi publicada pelo Jornal Nacional e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu

Bernardinho vai acumular dois cargos. Além de treinador, ele seguirá como coordenador das seleções masculinas, das equipes de base até a adulta.

Ele será o técnico até as Olimpíadas de Paris-2024, entre julho e agosto. Depois, seguirá como coordenador.

Bernardinho, de 64 anos, estava treinando a França no início do ciclo. Ele pediu demissão no ano passado alegando problemas familiares.

Já Renan Dal Zotto pediu demissão em outubro deste ano. O pedido foi feito após a classificação brasileira para os Jogos de Paris-2024.

Bernardinho continuará como treinador do Sesc-Flamengo, além de treinar a seleção.

"Com a decisão pessoal do Renan, de se afastar momentaneamente do voleibol e da seleção brasileira, eu reassumo esse cargo no intuito de dar continuidade ao belo trabalho feito. Espero contribuir de alguma forma com a minha experiência para que a gente possa buscar a tão almejada medalha em Paris" - Bernardinho

Ele voltou!



Bernardinho aceitou o convite da CBV e assume o comando da seleção masculina adulta até os Jogos Olímpicos de 2024.



Valeu, Bernardinho! Vamos juntos! Paris nos espera! pic.twitter.com/T1vg2JqaMV -- CBV (@volei) December 28, 2023

Retorno após quase sete anos

Bernardinho, bicampeão olímpico como técnico em Atenas-2004 e Rio-2016, reassume o comando da seleção após quase sete anos. Seu histórico olímpico inclui sete medalhas, sendo uma como jogador em 1984 e as demais como treinador de equipes femininas e masculinas.

Desde 2001, a seleção masculina teve apenas dois treinadores principais: Bernardinho até 2016 e Renan Dal Zotto de 2017 a 2023.