Bernardinho retorna ao comando da Seleção Brasileira masculina de vôlei

Na noite desta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) fez um anúncio que deixou os torcedores eufóricos. Bernardinho retornou ao cargo de técnico da Seleção Brasileira masculina e ficará no comando até os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Bernardinho vinha atuando como coordenador técnico das equipes masculinas do Brasil desde setembro. O profissional assume a posição após o pedido de demissão de Renan Dal Zotto, que entregou o cargo em outubro deste ano após classificar a Seleção para as Olímpiadas de Paris.

"Bernardinho aceitou o convite da CBV e assume o comando da seleção masculina adulta até os Jogos Olímpicos de 2024. Um novo desafio que se soma ao trabalho como coordenador das seleções masculinas do Brasil e como técnico do Sesc Flamengo na Superliga feminina. Valeu, Bernardinho! Vamos juntos! Paris nos espera!", escreveu a entidade nas redes sociais.

Essa será a oitava vez de Bernardinho representando o Brasil em Jogos Olímpicos. Ele tem uma prata como jogador (Los Angeles 1984), dois bronzes como técnico da Seleção feminina (Atlanta 1996 e Sydney 2000), além de dois ouros (Atenas 2004 e Rio 2016) e duas pratas (Pequim 2008 e Londres 2012) como treinador da seleção masculina.

Ele voltou! ?? Bernardinho aceitou o convite da CBV e assume o comando da seleção masculina adulta até os Jogos Olímpicos de 2024. Valeu, Bernardinho! Vamos juntos! Paris nos espera! pic.twitter.com/T1vg2JqaMV ? CBV (@volei) December 28, 2023

No comando da Seleção masculina de vôlei, Bernardinho ainda levou para casa três títulos de Mundiais, duas Copas do Mundo e mais oito Ligas Mundiais.

"Era algo que não estava nos meus planos. Com a decisão pessoal do Renan de se afastar momentaneamente do voleibol e da Seleção Brasileira, eu reassumo esse cargo no intuito de dar continuidade ao belo trabalho feito e contribuir de alguma forma com a minha experiência para que a gente possa buscar a tão almejada medalha em Paris", disse o técnico em vídeo publicado pela entidade.

"Bernardinho tem seu nome escrito na história do esporte mundial, é uma felicidade para o vôlei brasileiro contar com um profissional com esse talento e histórico. Ele já estava atuando como coordenador técnico das equipes masculinas adultas e de base, em um trabalho integrado que visa os Jogos Olímpicos de 2024, 2028 e 2032. Esse projeto continua, e neste momento, nada mais natural do que ele assumir o comando da seleção adulta. Fizemos o convite e ele aceitou o desafio de acumular os dois cargos até o fim deste ciclo olímpico", afirmou Radamés Lattari, presidente da CBV.