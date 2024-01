Atrapalhado por lesões, Paulinho atuou em apenas 39 jogos desde que voltou ao Corinthians

O retorno de Paulinho ao Corinthians não tem sido como o esperado. Atrapalhado por graves lesões, o volante de 35 anos soma apenas 39 partidas desde que foi repatriado pelo Timão, em dezembro de 2021.

Na primeira temporada após a volta, em 2022, o jogador atuou em 20 jogos (14 como titular) e marcou quatro gols. No entanto, em maio, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, passou por cirurgia e não entrou mais em campo no ano.

Recuperado, Paulinho retornou aos gramados no início de 2023. Porém, depois de apenas 19 embates (cinco como titular) e dois gols, teve a mesma lesão, no mesmo joelho, novamente no mês de maio. Assim, passou por nova operação e não pôde mais jogar. Ao todo, portanto, foram 1.899 minutos em campo nesta segunda passagem.

Mesmo em fim de contrato, Paulinho seguirá no Corinthians em 2024. Como o volante segue em recuperação, o Timão é obrigado por lei a renovar seu contrato até que o atleta esteja apto para voltar a jogar. Essa extensão será de seis meses.

O atleta já faz trabalhos em campo separado, com corridas e contato com bola. A tendência é que já no começo de 2024 ele volte a trabalhar com os companheiros e, consequentemente, passe a ficar disponível para o Campeonato Paulista.

Portanto, Paulinho se reapresenta junto com o restante do elenco do Timão para a temporada 2024 no dia 7 de janeiro. O primeiro compromisso da equipe será contra o Guarani, na estreia do Paulistão, no final do mês, na Neo Química Arena.