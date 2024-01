Atlético-MG anuncia contratação do meia Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras

Nesta quarta-feira (27), o Atlético-MG, enfim, anunciou o meio-campista Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, e que retorna ao Brasil após passagem pelo futebol inglês e grego. O jogador de 29 anos assinou contrato de quatro anos com o Galo ? até dezembro de 2027.

Depois de dois meses de negociação, o clube mineiro conseguiu finalizar a contratação de 100% dos direitos econômicos do atleta, por 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,7 milhões). Ele pertencia ao Nottingham Forest, da Inglaterra, e estava emprestado ao Olympiacos, da Grécia.

No negócio, o Atlético-MG venceu a concorrência do Flamengo para fechar a compra do meia, que tinha vínculo até junho de 2026 com a equipe inglesa.

Antes de realizar o sonho de atuar no futebol europeu, Gustavo Scarpa fez grande temporada com o Palmeiras em 2022, sendo o grande nome do 11º título brasileiro do clube. No entanto, sua passagem pela Europa não foi como esperado.

O brasileiro chegou ao Forest no começo deste ano e atuou em apenas 10 jogos, antes de ser emprestado ao Olympiacos. No time grego, Scarpa também pouco jogou e participou de apenas 11 partidas da equipe. Durante este tempo, ele não marcou gols nem deu assistências.

No Brasil, além do Palmeiras, o meio-campista jogou por Desportivo Brasil, Red Bull Brasil e Fluminense. No Verdão, foram cinco temporada, 233 embates (com 136 vitórias), 44 gols, 53 assistências e oito títulos: duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileirões (2018 e 2022), dois Paulistas (2020 e 2022), uma Copa do Brasil (2020) e uma Recopa Sul-Americana (2022).