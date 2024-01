Arsenal x West Ham: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

O Arsenal volta a campo nesta quinta-feira pelo Campeonato Inglês, quando enfrenta o West Ham no Emirates Stadium. A bola rola a partir das 17h15 (de Brasília), para a partida que encerrará a 19ª rodada da competição.

A transmissão do confronto será feita pelo canal fechado ESPN. Na internet, o duelo será transmitido através da plataforma de streaming STAR+. O torcedor também pode acompanhar todos os detalhes da partida lance a lance aqui pela Gazeta Esportiva.

Os donos da casa perderam a liderança da Premier League no começo da rodada para o Liverpool, que alcançou 42 pontos. Com 40, o Arsenal ocupa a segunda colocação e precisa da vitória para retomar a ponta. No entanto, o técnico Mikel Arteta prevê um duelo complicado para os Gunners.

"Muito difícil. O West Ham é uma equipe muito boa. É incrível o sucesso que eles tiveram na temporada passada. Agora, eles estão novamente mostrando muita consistência. Eles venceram o Tottenham e o Manchester United. Isso diz tudo sobre a dificuldade do jogo e teremos que ser muito bons", disse.

Do outro lado, o West Ham vem de duas vitórias seguidas. Com o triunfo por 2 a 0 contra o Manchester United na última rodada, os visitantes ocupam a sétima colocação, com 30 pontos, e estão na briga por uma vaga nas competições europeias. Se vencerem mais uma vez, poderão sonhar com o G4 no Campeonato Inglês.

Na outra partida do dia, que acontecerá às 16h30, o Brighton tentará voltar ao rumo das vitórias contra o Tottenham no Falmer Stadium. Os donos da casa não vencem há três rodadas, enquanto os visitantes chegam com um retrospecto oposto ? três triunfos consecutivos.