Arrascaeta cita promessa não cumprida pelo Flamengo sobre camisa 10, mas nega mágoa

O Flamengo tem como um de seus principais ídolos recentes o uruguaio Giorgian De Arrascaeta. No entanto, o começo dessa história envolve uma promessa não cumprida pelo Rubro-Negro. Em declaração recente ao canal Es Todo un Tema, no Youtube, o meia comentou, sem mágoa, que na época de sua contratação, em 2019, lhe foi garantida a camisa 10, o que não aconteceu.

"Quando eu ia vir para o Flamengo disseram que me dariam a 10. Obviamente eu gosto muito desse número e se tivesse a possibilidade eu queria. Joguei com ele no Defensor, no Uruguai [seleção], no Cruzeiro, só me faltou no Flamengo. Depois [da aposentadoria do Diego Ribas], como já estava tudo mais ou menos formalizado com Gabi, não tenho nenhum ressentimento. Os dirigentes, todo mundo já havia combinado que daria para ele, o que eu ia dizer? Depois de tudo que ele ganhou aqui", disse o camisa 14 em espanhol.

Além de afirmar que não tem ressentimentos pelo não recebimento da camisa 10, Arrascaeta ainda reforçou que o atual dono do número, Gabigol, é o seu melhor amigo no elenco do Flamengo. O uruguaio também defendeu o companheiro de clube, exaltando seu comprometimento e profissionalismo.

"É uma das amizades mais profundas que tenho aqui. Chegamos juntos, é uma pessoa que quero muito bem, aprendi muito com ele. É um profissional filho da p***, podemos dizer assim. Quando tem que sair ele sai, mas quando tem que se cuidar é o número um. Por isso conquistou todas essas coisas no Flamengo. Ele tem sua personalidade, mas uma coisa é vê-lo de fora, outra é estar no dia a dia com ele e conhecê-lo profundamente. Como falei, é uma grande pessoa e desde que cheguei é a amizade mais forte que fiz", completou o meia.

Flamengo é um dos maiores vencedores do Flamengo

Nome de destaque desde que chegou no futebol brasileiro, Arrascaeta é jogador do Flamengo desde 2019. De lá para cá, acumula 247 jogos, com 63 gols marcados e 78 assistências concedidas.

Ao todo, são 11 títulos conquistados pelo Rubro-Negro: três Campeonatos Cariocas (2019, 2020, 2021), duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileirões (2019 e 2020), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2020) e uma Copa do Brasil (2022).