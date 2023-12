Amaral sobre Marcelinho: 'Tomou soco e olho continua mais aberto que o meu'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O ex-volante Amaral usou a irreverência característica para brincar com Marcelinho Carioca e transformar em uma pitadinha de piada a agressão sofrida pelo Pé de Anjo quando foi sequestrado.

"Converso com ele todo dia. Até brinquei: 'Você tomou um soco e seu olho continua mais aberto do que o meu'. Ele deu risada. Depois que acontece tudo, a gente tira um pouco de descontração. Mas ele ficou bastante assustado, bastante abalado", disse Amaral, que hoje (27) participou do Jogo das Estrelas, evento realizado por Zico no Maracanã.

Mas o ex-jogador também falou sério sobre como descobriu que o amigo estava desaparecido.

"Quando aconteceu, eu estava trabalhando. E todo mundo mandando mensagem: "Viu o que aconteceu com o Unção?". Eu chamo ele de unção. Tentei ligar no celular dele e o telefone dele estava mais caído do que o meu olho, não pegava nada. Aí liguei para o filho dele", disse Amaral, que completou:

"É triste, a gente fica chateado. Mas graças a Deus ele está bem. A gente fica chateado pela forma com que aconteceu e a violência do nosso país. Mas ele está vivo, vai fazer muito jogo beneficente ainda".