Água Santa inicia preparação de olho na estreia do Paulistão

De olho na estreia do Campeonato Paulista, que acontece no dia no sábado, dia 21 de janeiro, às 17h15 contra o RB Bragantino, em Bragança Paulista, o elenco do Água Santa, comandado pelo técnico Sergio Guedes, se apresentou na tarde da última terça-feira para iniciar a pré-temporada.

Em um primeiro momento, o time terá em seu elenco apenas os jogadores remanescentes, como o goleiro Matheus Inácio, os laterais Rhuan e Alex Reinaldo, os zagueiros Bruno Costa, Helder, Danilo Costa e Rodrigo Sam, os volantes Ramon e Patrick, o meia Tavison, além dos atacantes Lelê e Zé Andrade.