Abel Ferreira e Diniz estão na final do prêmio de melhor treinador do Rei da América

Nesta quarta-feira, o jornal El País anunciou os finalistas ao prêmio de melhor treinador do Rei da América. Abel Ferreira e Fernando Diniz estão na briga pelo posto.

Além da dupla, Lionel Scaloni (Argentina), Luis Zubeldía (LDU) e Marcelo Bielsa (Uruguai) fecham o top cinco dos indicados à honraria.

Em 2023, Diniz ajudou o Fluminense a conquistar o Carioca, a Libertadores e o vice do Mundial. Já na Seleção, o desempenho foi abaixo, com duas vitórias, um empate e três derrotas, amargando a sexta colocação nas Eliminatórias.

Abel Ferreira, por sua vez, levantou o Paulistão, a Supercopa do Brasil e o Brasileirão. Atual vencedor do prêmio, Scaloni tem o retrospecto nas qualificatórias para a Copa do Mundo e nos amistosos como credenciais para seguir sendo o melhor.

Foram nove vitórias e uma derrota, com a liderança entre os rivais da América do Sul por uma vaga no Mundial e a manutenção no topo do ranking da Fifa. Carrasco do Fortaleza, Luis Zubeldía conquistou a Sul-Americana e o Campeonato Equatoriano.

Por fim, Bielsa teve um início positivo à frente do Uruguai. Fechando 2024 na segunda colocação das Eliminatórias, vencendo Argentina e Brasil.