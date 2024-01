98ª Corrida de São Silvestre confirma horários e acessos

A programação oficial para os participantes da 98ª Corrida Internacional de São Silvestre no dia 31 começará às 7h25min (de Brasília), com a largada da categoria Cadeirantes. Em seguida, às 7h40min, será a vez da Elite feminina, ficando para as 8h05min a vez dos corredores da Elite masculina, Pelotão C, Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral.

A largada será na Avenida Paulista, próximo ao número 2000, e a chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Avenida Paulista, 900. A Prova terá transmissão ao vivo pelas TVs Gazeta e Globo.

A organização da principal corrida de rua da América Latina ressalta a importância dos participantes estarem atentos às normas destacadas no Regulamento. Com relação ao acesso para a área de largada e à Avenida Paulista, o mesmo será limitado aos atletas com número de peito e oficialmente inscritos e será válido das 5h às 8h.

Para isso, haverá triagem e controle de entrada em cada um dos setores de largada. Os acesso são os seguintes: Pelotão C/PCD/PM/GCM, Rua Frei Caneca pelas ruas Antônio Carlos e Luiz Coelho; Pelotão Premium, Rua Frei Caneca e Padre João Manuel pela Alameda Santos e Rua São Carlos do Pinhal; Setor 1/Azul, Alameda Ministro Rocha Azevedo pela Alameda Santos e Rua São Carlos do Pinhal; Setor 2/Verde, Rua Peixoto Gomide e Rua Plínio Figueiredo pelas Alameda Santos e Rua Carlos Comenale; Setor 3/Vermelho, Alameda Casa Branca e Rua Prof. Otávio Mendes (lateral do MASP), pela Alameda Santos e Rua Carlos Comenale.

Confira os pontos de largada. (Foto: Divulgação/ São Silvestre)

O trabalho de não apoiar e incentivar os corredores "pipocas" segue firme. A quantidade de água, lanche e apoio médico é dimensionada somente para o número de atletas oficialmente inscritos, não havendo recursos extras. A Organização reforça que o incentivo a participação de corredores "pipocas" compromete a qualidade da prova, interfere nos serviços previstos para os atletas oficialmente inscritos, prejudicando o desempenho e a integridade dos mesmos.

Outro ponto de atenção é com relação às fraudes. A 98ª São Silvestre oferece o benefício de desconto para pessoas com 60 anos ou mais de acordo com as regras informadas no Regulamento. Esse benefício é exclusivo para quem pertence a essa faixa etária e será o usuário da mesma. Dessa forma, o corredor não deve ceder em hipótese alguma a terceiros, pois estará cometendo uma fraude passível de ser punida de acordo com a Lei conforme o Regulamento. Para efeito de classificação, fácil reconhecimento e monitoramento o número de peito desta categoria terá numeral e cor diferenciados

A Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero, realização do Portal GazetaEsportiva.com, promoção da TV Gazeta, transmissão das TVs Gazeta e Globo, com organização técnica da Yescom. O apoio especial é da Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria de Turismo da Cidade e Governo do Estado de São Paulo.

Mais informações no site oficial: www.saosilvestre.com.br