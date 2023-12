Santos não conta mais com Lucas Lima e vai oferecer meia no mercado

O Santos não conta com o meia Lucas Lima para a próxima temporada.

O que aconteceu

O Santos começou a filtrar seu elenco e Lucas Lima não deve ser mantido. A intenção é negociar o meia nesta janela. Após a chegada do técnico Fábio Carille, o clube começou a reavaliar seu elenco.

O alto salário se tornou um problema. O jogador, quando chegou ao Santos, assinou contrato de produtividade, mas a renovação automática elevou consideravelmente seus rendimentos.

O clube vai oferece o jogador no mercado. A ideia é aliviar a folha com a saída do meia.

O Santos entende que Lucas Lima não tem perfil de Série B. A intenção é aproveitar o mercado quente para negociá-lo.

O meia terminou o ano na reserva. Segundo apurou o UOL, Nonato está nos planos e o Peixe pode contar com Vinicius Zanocelo, emprestado ao Fortaleza.

O Peixe corre para definir os jogadores que ficam. A ideia é enxugar o plantel em mais da metade.

