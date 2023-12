Revista elege 100 melhores jogadores de 2023 com 9 brasileiros e sem Neymar

A renomada revista inglesa Four Four Two elegeu os 100 melhores jogadores do mundo deste ano. O período levando em consideração para avaliação é: janeiro a dezembro de 2023.

Com nove brasileiros na lista, o atacante do Real Madrid Vinicius Júnior ocupa a décima posição, sendo o melhor colocado entre eles. Depois, em 21º, 22º e 23º, aparecem Alisson (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle) e Ederson (Manchester City). Outro destaque fica para Rodrygo, também do Real, que está alocado mais abaixo: 60º.

Quem lidera a lista é o atacante Haaland, dos Citizens, que inclusive é finalista do The Best, da Fifa. Concorrente do norueguês no prêmio, Lionel Messi, do Inter Miami, ficou em sexto e Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, não esteve presente no ranking. Nenhum jogador que atua no futebol brasileiro foi mencionado no top-100.

Confira a lista completa da Four Four Two: