Presidente do São Paulo sonha com 'novo Morumbi' no ano do centenário

O presidente do São Paulo, Julio Casares, explicou o projeto do "Novo Morumbi". O plano do dirigente é viabilizar a reforma do estádio tricolor para 2030, ano do centenário do clube.

Casares concedeu entrevista exclusiva ao videocast Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan e que estreou nesta quarta (20).

"O Morumbi tem um projeto, nós estamos trabalhando em cima disso, com investimento e retorno de terceiros, para que a gente tenha um estádio modernizado sem perder o charme de um templo do futebol como o Morumbi tem. Com a aproximação da sua torcida, talvez o rebaixamento do campo. Estive há pouco com o prefeito [de São Paulo] e nós teremos as obras do Córrego Antonico iniciando em janeiro, isso tudo vai fazer com que a região esteja preparada. Esse benefício da Prefeitura é para toda região, desde Paraisópolis até o Butantã, isso tudo vai valorizar muito o estádio", afirmou.

"Haveremos de ter, sim, e quem sabe o Morumbi possa comemorar um novo Morumbi no seu centenário. O São Paulo é um dos clubes mais jovens, vai fazer 100 anos em 2030. A gente tem que sonhar, nós sonhamos em ganhar a Copa do Brasil, nós sonhamos em reorganizar o São Paulo, os sonhos podem se realizar se você tiver determinação, trabalho e entrega. Quem sabe, em 2030, no centenário do São Paulo, a gente tenha o novo Morumbi", acrescentou Casares.

Reforma do CT

O dirigente destacou as obras em andamento no CT da Barra Funda como parte da reestruturação do clube. Ele admitiu que o São Paulo parou no tempo no quesito.

"O São Paulo foi vanguardista com CT, condições estruturais muito boas, mas deu uma dormida, ficou sonolento. Quando nós falamos na eleição que vamos refundar a Barra Funda, não é no sentido de menosprezar as pessoas e a estrutura, mas era noticiar a necessidade de ter uma mudança de comportamento e de pessoas. Isso aconteceu e está acontecendo", disse Casares.

"Nós ampliamos o Reffis com o Reffis Plus, fizemos uma academia próxima do campo, um refeitório e uma cozinha nova. Nosso vestiário nunca foi modernizado, ele foi inaugurado e estava lá, era o mesmo, mas agora está sendo reformado. Estamos trocando a grama do campo 1 com a mesma grama do Morumbi e depois nós vamos partir para os outros campos, quartos e alojamentos. Então, o CT está praticamente pronto com a reforma do vestiário. Espero que na reapresentação dos atletas, eles já tenham esse vestiário pronto e moderno. O São Paulo está se reestruturando com recursos próprios, não tem mecenas", explicou.

Na entrevista, Julio Casares respondeu se o São Paulo terminará 2023 com déficit financeiro. Ele ainda falou sobre Lucas, James e Pato, comentou o interesse de times estrangeiros nas joias do clube e escalou o São Paulo de todos os tempos.

Calleri, Beraldo e Pablo Maia ficam? Julio Casares detalha o mercado do São Paulo

Casares diz que contratação de Pato pelo São Paulo não foi um erro e elogia atacante

São Paulo terá déficit financeiro? Presidente do clube explica a situação

Casares fala sobre declarações de James Rodríguez: 'certamente vai nos dar alegria'

Com Zetti no gol, Casares escolhe seleção de todos os tempos do São Paulo

Veja o programa na íntegra: