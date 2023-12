Negociação com Pedro Raul emperra, e São Paulo pensa em plano B para ataque

Do UOL, em São Paulo

O São Paulo não tem conseguido avançar na negociação com o centroavante Pedro Raul e já começa a pensar em um plano B para reforçar o ataque.

O que aconteceu

Problema é financeiro. O Tricolor ainda não conseguiu avançar no aspecto financeiro nem com o Toluca (MEX) nem com Pedro Raul.

Plano B não foi revelado. O São Paulo esconde o nome de seu plano B se a negociação com Pedro Raul realmente falhar.

Posição é a atual prioridade. Depois de contratar dois volantes e também já ter acertado com Erick, o Tricolor foca no reserva para Calleri.

Erison é 'plano C'

Se não conseguir encontrar um alvo realista no mercado, o São Paulo pode se voltar a Erison. A prioridade é trazer um novo nome, mas a permanência do centroavante não está descartada.

O Tricolor, porém, só topa renovar o empréstimo de Erison, não comprá-lo em definitivo. O centroavante teve um ano com muitas lesões e não conseguiu ir bem.

