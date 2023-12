Santos estuda reduzir quadro de funcionários para cortar folha salarial

Com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos tenta reduzir as suas contas para não piorar as suas dívidas em 2024. E a tendência é que não apenas jogadores saiam para a próxima temporada. A nova diretoria, liderada por Marcelo Teixeira, também estuda um corte de funcionários.

O elenco feminino, por exemplo, deve sofrer uma grande mudança, assim como as categorias de base. O departamento médico é outro setor que passará por alterações.

"Nós não estamos trabalhando apenas com a folha do futebol profissional. Está havendo um choque de gestão, uma mudança radical no futebol feminino, não apenas na questão financeira. Estamos tendo uma folha salarial alta e uma equipe não tão competitiva. Já temos experiência em como reduzir a folha e ter um time competitivo. A nova coordenação do futebol feminino já foi escolhida e está trabalhando intensamente. Tempos uma reformulação forte no departamento médico. Isso também faz uma mudança de filosofia a de folha. Hoje temos um número alto de funcionários. Queremos uma adequação dos funcionários", disse o mandatário eleito.

"Não é reduzir drasticamente, mas qualificar. O futebol de base também não tem uma diretriz. Do sub-15 a baixo está sem direcionamento algum. Não temos um departamento de captação, como tínhamos na minha época. Vamos reformular , mudaremos bem e faremos trabalhos semelhantes ou muito maiores de captação de talentos em todos os estados. A medida não é apenas o futebol profissional. As atenções estão voltadas para todas as áreas. Vamos atuar em todas as áreas. Vamos definir um plano de metas. Não adianta diminuir custos apenas", completou.

Simultaneamente, a ideia de Marcelo Teixeira é aumentar as receitas do Santos. Para isso, ele quer potencializar a marca, ou seja, tornar o Peixe mais atrativo e trazer investidores.

"O mais importante é aumentar a receita. Como faremos isso? com trabalho e projetos, buscaremos investidores, possibilidade de investirmos no CT Rei Pelé, já temos um bom caminho andando, apoio com empresas e parceiros que acreditam no projeto. Estou otimista. Temos que planejar e trabalhar daqui para frente. O departamento de marketing também está trabalhando bem, tem bons profissionais, fiquei surpreso, pouco se divulga. Acredito que temos bons trabalhos desenvolvidos. Se dermos chances a esses profissionais, temos que ter uma visão diferente de alcançar receitas", contou.

"Se fizermos dessa forma, todos crescerão e o Santos seguirá alcançando seus objetivos de aumentar sua receita. As receitas adiantadas é gravíssimo. O Santos tem uma camisa e uma camisa diferente, já um bom caminho. Todos sabem da importância do Santos no futebol brasileiro. Ontem estive na FPF, na questão política da CBF e sobre a nova Liga. Demos alguma contribuição em sentidos de critérios. Foi feita uma assinatura virtual em concordância da continuidade da Liga. Temos uma expectativa muito positiva pela minha experiência e pela chegada da nova liga", ampliou.

E o elenco?

Dentro do profissional, o presidente eleito pretende fazer uma reformulação. Diversos jogadores devem sair, especialmente os que recebem salários mais elevados. Agora, com a chegada do técnico Fábio Carille, a expectativa é que essa movimentação se intensifique.

"A pretensão é fazer uma reformulação no elenco, ter uma equipe mais coletiva e mais forte para 2024, com a definição do treinador, os profissionais de futebol já estavam falando com ele. Agora facilita um pouco mais. A gente consegue concretizar", disse o mandatário.

As mudanças, entretanto, devem ser concretizadas apenas a partir do dia 2 de janeiro, quando Marcelo Teixeira começa a comandar o clube de fato.

"O que dificulta é o momento de transição. Podemos assinar compromissos a partir de 2 de janeiro. Com isso, temos contratações encaminhadas, documentos avançados, mas só poderão ser concretizados a partir de janeiro de 2024. Essa é uma das dificuldades que temos. É uma confiança mútua, entre o clube e o profissional", declarou.

Além das saídas, o Peixe tenta reduzir o salário de alguns jogadores para não perder algumas de suas principais peças. O volante Tomás Rincón já aceitou a proposta. Já o goleiro João Paulo tem conversas em andamento para fazer o mesmo.

"O Rincón é um jogador que tínhamos interesse na permanência, é um dos que mais se destacou pela qualidade, espírito de liderança, não poderia ser diferente partindo do capitão do time. A maioria a foi conversado, ele especialmente. Ele entendeu e já autorizou a adaptação do contratado, a adequação dos valores visando as temporadas seguintes. Alguns também já aceitaram, estão aceitando, os que estão nos planos da direção e outros já foram comunicados que não queremos", disse Marcelo.

"Não queremos jogadores treinando separado. Quero um bom ambiente. Queremos reconstruir uma história. Parte do elenco está comunicada que não há, por parte da direção, o interesse da continuidade. Temos contratos em vigência, mas, acima de tudo, tem o planejamento da diretoria para formar um elenco diferente, com um perfil vitorioso e que consiga reconstruir o Santos o mais rápido possível em sua objetivo, de fazer um Paulista bom e entrar no Brasileiro com a meta e objetivo maior de levar o Santos para a Série A do Campeonato Brasileiro", finalizou.

Em sua próxima temporada, o Alvinegro Praiano terá a disputa de duas competições: o Paulistão e a Série B do Campeonato Brasileiro.

