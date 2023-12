Fifa divulga último ranking de seleções do ano de 2023

A Fifa publicou, na manhã desta quinta-feira, o último ranking de seleções do ano de 2023. Por conta dos poucos jogos desde a última lista, divulgada em novembro, o ranking contou com poucas alterações.

Um ano após conquistar a Copa do Mundo do Catar de 2022, a Argentina segue no topo da tabela. O Brasil também não contou com mudança de posição, continuando em quinto lugar.

O Uruguai é a terceira seleção sul-americana melhor colocada (11ª). A Colômbia aparece em 14º lugar, o Equador em 32º, o Peru em 35º, o Chile em 40º, a Venezuela em 50º, o Paraguai em 53º e a Bolívia em 85º.

O Panamá, que aparece em 41º lugar, não subiu nenhuma posição nesta lista, entretanto, foi o país que mais ganhou colocações comparado ao começo do ano, foram 20.

Agora, o próximo ranking será divulgado pela Fifa apenas no dia 15 de fevereiro de 2024.

The final #FIFARanking of 2023! ? Tap the table for the full list. ? ? FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 21, 2023

Confira o top 10 do ranking mundial da Fifa

1 - Argentina, 1855.20 pontos

2 - França, 1845.44

3 - Inglaterra, 1800.05

4- Bélgica, 1798.46

5 - Brasil, 1784.09

6 - Holanda, 1745.48

7 - Portugal, 1745.06

8 - Espanha, 1732.64

9 - Itália, 1718.82

10 - Croácia, 1717.57