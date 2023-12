Gabigol tem pouca minutagem no Flamengo sob o comando de Tite

Gabigol é o grande desejo do Corinthians para 2024. O atacante interessa à diretoria de futebol, apesar da negociação com o Flamengo não ser considerada simples. Algo que pode jogar a favor do Timão é o momento do jogador de 27 anos, de pouco prestígio com o técnico Tite.

O Flamengo possui 12 jogos sob o comando do ex-técnico da seleção brasileira. Desses confrontos, Gabigol participou de sete, sempre saindo do banco de reservas. O jogador desfalcou a equipe em três oportunidades e foi relacionado, mas não entrou em campo, em duas.

Tite nunca escondeu sua admiração pelo atacante Pedro, que vem sendo o titular na formação rubro-negra. Gabigol, por sua vez, também não nega que quer jogar e relembra que já deixou clubes ao longo da sua carreira por falta de oportunidades, como nos tempos de Internazionale e Benfica.

"Acho que todos os jogadores já saíram jogando com ele (Tite) e eu não. É claro que eu fico p***, eu quero jogar! Eu não estou suave e eu falei isso para ele. Estou aqui falando a verdade. É óbvio que eu não estou feliz, eu quero jogar. Eu fui para a Inter de Milão e para o Benfica e eu saí porque não estava jogando. Não é um pensamento individualista, é ter mais oportunidade. Todo mundo foi titular com ele e eu não fui. Eu joguei pouco tempo. Eu também sei que não é ficar aqui falando, é chegar e treinar, mostrar o meu máximo e quando ele precisar, estarei lá", comentou Gabigol ao Podpah.

O pouco prestígio de Gabigol com Tite pode ser visto como um trunfo para o Corinthians, que observa com atenção a situação do atleta e tem o interesse em buscar um acordo com o Flamengo.

"O Gabigol é um grande jogador, interessa a qualquer clube, tem as nossas características, então por que não tentarmos uma boa conversa? A gente quer sentar com o pessoal do Flamengo, há interesse dos dois lados, seria bom para o Gabigol respirar novos ares, seria bom para o Corinthians em termos de marketing e camisa, a gente vai chegar a um bom acordo, se Deus quiser", afirmou o presidente Augusto Melo, em entrevista ao Sportv.

Apesar do interesse do Corinthians e da vontade de Gabigol em atuar mais, o negócio é visto como complexo. O staff do atacante e o Flamengo selaram verbalmente uma renovação contratual e as partes confiam na oficialização do acordo. O Rubro-Negro, naturalmente, não quer ceder um jogador como Gabi e ainda reforçar um rival nacional.

O atacante neste momento aproveita suas férias e deixa seu futuro em aberto. O jogador valoriza o carinho que vem recebendo da Fiel Torcida e admite ter "a cara do Corinthians".

Na última temporada, Gabigol fez 58 jogos, com 20 gols e quatro assistências.

