De La Cruz, Ortiz e mais: Flamengo pode estourar orçamento já nesta janela

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo deve estourar seu orçamento para reforços já nesta primeira janela de transferências.

O que aconteceu

O orçamento do clube prevê R$ 160 milhões para aquisição de jogadores. Cerca de R$ 77 milhões já serão pagos à vista ao River Plate pelo meia uruguaio De La Cruz, que já está fechado.

Outro que tem negociações avançadas é o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Ele também custará uma boa quantia ao Rubro-Negro.

O clube paulista pediu inicialmente 7 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões), mas aceitou baixar o preço e o Flamengo deve pagar algo em torno de 6 a 6,5 milhões de euros (R$ 34 milhões).

O Fla ainda tem o interesse na contratação do meia Gustavo Scarpa. Ele pertence ao Nottingham Forest (ING) e está emprestado ao Olympiacos (GRE). O clube inglês acena com uma pedida de 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões).

A soma já será de cerca de R$ 143 milhões. Mas a conta, no entanto, pode aumentar.

Isso porque o Flamengo pretende contratar ao menos um lateral direito e um esquerdo. Um ponta e um outro zagueiro também não estão descartados.

Orçamento pode aumentar

O orçamento de R$ 160 milhões é um valor que deve crescer de acordo com as vendas. Pelo orçamento, a negociação de atletas previstas para 2024 gira em torno de 10 milhões de euros (R$ 53 milhões). A informação foi de Rodrigo Mattos, colunista do UOL.

Se exceder esse valor inicial, o montante extra será destinado a contratações. Ou seja, é provável que o investimento do clube seja maior do que a verba inicial. É uma política do clube equilibrar reforços e vendas.

Os laterais Matheuzinho têm recebido sondagens e podem gerar lucro. O Flamengo também não se opõe a fazer negócios com os zagueiros David Luiz e Pablo.