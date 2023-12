Da Série C à elite: Bruno Rodrigues reencontra ex-companheiro no Palmeiras depois de seis anos

Na última terça-feira, o Palmeiras anunciou a contratação do atacante Bruno Rodrigues por cinco temporadas. Um dos destaques do Cruzeiro no último Brasileirão, o jogador reencontrará um antigo ex-companheiro: Breno Lopes.

Os dois, juntos, dividiram vestiário no Joinville, em 2017, quando a equipe catarinense disputou a Série C, a terceira divisão do futebol nacional.

Naquele ano, Breno Lopes, que alternava entre o time titular e o banco de reservas, marcou três gols em 28 jogos. Já Bruno Rodrigues, que também oscilava, balançou as redes apenas duas vezes em 21 partidas. Somados, são só cinco tentos em 49 compromissos.

O Joinville não conseguiu subir à Série B naquela temporada. A equipe ficou no quinto lugar do Grupo B, sem vaga à fase de mata-mata da competição, e teve que amargar mais um ano na terceira divisão.

Bruno Rodrigues (à direita) e Breno Lopes (caído à esquerda) em ação pelo Joinville em 2017

De lá para cá, as carreiras de Breno Lopes e Bruno Rodrigues se distanciaram. O primeiro deles foi contratado pelo Juventude a ainda passou por empréstimo no Figueirense e no Athletico-PR antes de desembarcar no Palmeiras. No Verdão, ele se consagrou com o gol do título da Libertadores de 2020, em cima do Santos, nos acréscimos.

Já Bruno Rodrigues rodou um pouco mais. O atacante pertencia ao Furacão e foi emprestado ao Doxa, do Chipre, e ao Paraná. Depois, comprado pelo Tombense, passou por Ponte Preta, São Paulo, Famalicão e, por último, Cruzeiro. Em 2023, foram 13 gols e sete assistências em 49 partidas.

A dupla, portanto, vai da Série C à elite do futebol nacional em seis anos e se reencontra no Palmeiras, atual campeão brasileiro. Na próxima temporada, eles disputarão juntos o Paulistão, a Supercopa do Brasil, a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro.