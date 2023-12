Como chegada de volante do Cuiabá pode mudar o Corinthians de Mano Menezes

O Corinthians espera que Raniele mude as características do seu meio-campo.

O que aconteceu

O Corinthians está animado com a grande possibilidade de contratar Raniele, do Cuiabá. O meio-campista é unanimidade no Timão.

O técnico Mano Menezes entende que Raniele tem capacidade de mudar o perfil do meio-campo do Corinthians. A leitura é que o jogador de 26 anos tem características diferentes a todos os volantes do atual elenco.

Raniele, que também pode jogar como zagueiro e lateral-direito, se destacou no Cuiabá. Ele tem marcação forte, mas chega com qualidade no ataque e poderia formar uma boa dupla com Maycon ou com outro meio-campista que vier. Erick, Thiago Mendes e Thiago Maia são três dos outros nomes no radar.

Pelo contexto, o Corinthians entende que os R$ 13 milhões de Raniele são "baratos". Os preços praticados no mercado estão altos, e o atleta do Cuiabá tem 26 anos e atua em mais de uma posição. Erick, do Athletico, vale mais que R$ 30 milhões, por exemplo.

Mano e o Cifut (Centro de Inteligência do Futebol) trabalham para trazer reforços com perfil igual ao de Raniele: de boa qualidade técnica, mas moderno e com potencial defensivo. Os analistas creem que o Corinthians tinha muitos jogadores técnicos, mas pouco intensos em 2023.