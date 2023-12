Com saídas e chegadas, Corinthians deve ter meio-campo reformulado para 2024

Tendo em vista as movimentações no mercado da bola, o Corinthians deve ter seu meio-campo reformulado para a temporada de 2024.

No setor, o Timão já anunciou as saídas de Renato Augusto e Giuliano, que terminaram 2023 como titulares na equipe de Mano Menezes. O volante Victor Cantillo, que pouco atuou na temporada passada, também deve se despedir do clube.

Fausto Vera não está descartado dos planos do Corinthians, mas ao mesmo tempo perdeu prestígio devido ao seu rendimento abaixo neste ano. Logo, o jogador também é visto como moeda de troca e pode ser envolvido em alguma negociação considerada vantajosa para o Alvinegro.

Gabriel Moscardo também terminou a última temporada como titular, mas está prestes a se despedir do Corinthians. O Filho do Terrão tem praticamente tudo certo para se transferir em definitivo ao Paris Saint-Germain, da França.

O volante Roni teve pouca minutagem depois da disputa do Campeonato Paulista deste ano e é visto como negociável. Já Matheus Araújo vem sendo procurado por outros clubes, mas o Corinthians tem a intenção de renovar seu contrato, que é válido até final de 2024.

Titular absoluto com Mano Menezes, Maycon deve seguir no Corinthians. O clube encaminhou a prorrogação de seu empréstimo por mais um ano, o que é comemorado internamente. Com 26 anos, o atleta pode realizar diferentes funções em campo e cresceu na reta final de 2023.

Em relação às chegadas, o Corinthians está se movimentando no mercado. O clube está perto de acertar a contratação de Raniele, que pode atuar como primeiro ou segundo volante. O jogador de 26 anos é considerado um pilar do Cuiabá comandado por António Oliveira.

O Timão demonstrou interesse em Erick, do Athletico-PR, e Thiago Mendes, do Al-Rayyan, mas as negociações não evoluíram até o momento. A tendência é que o Timão traga mais nomes para encorpar o setor considerado o "coração" de uma equipe de futebol.