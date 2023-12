Carille promete Santos forte no Paulistão e diz: 'Não me sinto pressionado'

Anunciado na última terça-feira (19), Fábio Carille já trabalha com a diretoria do Santos para montar o elenco de 2024. O primeiro torneio do clube será o Campeonato Paulista, que servirá de preparação para o Peixe, conforme destacou o técnico.

"O Gallo me lembrou ontem que tem sete equipes da série B. Será realmente uma preparação. Vamos entrar pensando em coisas grandes, ainda mais pelo que pode acontecer pensando em elenco. Valorizo muito. Sei bem. Muita gente menospreza um pouco essa competição, mas vamos entrar muito forte", disse em sua apresentação.

"Temos a Série B e o Paulista. O Paulista é um campeonato gosto, te da preparação, é uma estadual que temos que valorizar. É muito cedo para falar de grupo e elenco. O Gallo tem me passado tudo. Conversamos muito. Eles entendendo o que eu penso e eu o clube. Você começa a definir uma ideia de jogar com um grupo fechado já. Mas vai ser um time bom, ampliou.

Carille estava no V-Varen Nagasaki, do Japão. Essa será a sua segunda passagem pelo Santos. Ele esteve à frente do clube paulista em 27 partidas, incluindo as duas que ele não pôde ir ao estádio por conta da covid-19.

Neste período, foram nove vitórias, 10 empates e oito derrotas, totalizando 45,67% de aproveitamento dos pontos que disputou. No clube japonês desde junho de 2022, o treinador somou 63 jogos, com 23 vitórias, 17 empates e 23 derrotas.

Agora, Carille volta à Vila Belmiro para tentar recolocar o Santos na Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar do desafio, o técnico afirmou que está tranquilo e confiante em seu trabalho.

"Não me sinto pressionado, sem brincadeira. Me sinto muito à vontade aqui e feliz em realizar um bom trabalho", finalizou.

Carille assinou um contrato válido até o final de 2024, com opção de renovação por mais um ano. Em sua próxima temporada, o Peixe terá a disputa de duas competições: o Paulistão e a Série B do Campeonato Brasileiro.

