Payet mira Libertadores e fala em ficar 'por muito tempo' no Vasco

O Vasco permaneceu na Série A do Campeonato Brasileiro e agora mira novos objetivos para a temporada de 2024. O meia Dimitri Payet afirmou que espera poder atuar na Libertadores com a camisa vascaína.

"Há a Copa Libertadores que eu espero e gostaria de jogar um dia. Bem, ainda tenho um ano e meio de contrato, então isso significa que tenho uma temporada para tentar a qualificação, digamos, por que não? E a outra para jogá-la", disse o camisa 10 à RMC Sport.

Payet destacou sua passagem pelo Brasil e disse que espera seguir no Vasco por mais tempo por conta da sua vontade de continuar entrando em campo, apesar da idade avançada.

"Ainda quero jogar futebol. Tenho a impressão de estar iniciando uma nova aventura aqui no Brasil, então a fome ainda existe, a vontade ainda existe, o prazer ainda existe. Espero poder ficar aqui por muito tempo", completou.

Dimitri Payet chegou ao Vasco em agosto de 2023 e tem contrato até junho de 2025. O atleta chegou fora de forma e demorou a engatar uma sequência, mas vai participar da pré-temporada com o restante do elenco e com o técnico Ramón Díaz para melhorar de rendimento no ano que vem. Nesta temporada, foram dois gols e uma assistência em 17 oportunidades em campo.