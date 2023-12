Palmeiras reedita ataque do Joinville de 2017 ao fechar com Bruno Rodrigues

Do UOL, em São Paulo

O Palmeiras acertou com o atacante Bruno Rodrigues e terá a chance de reeditar, sete anos depois, o ataque do Joinville de 2017.

O que aconteceu

Bruno Rodrigues e Breno Lopes integraram o ataque do time catarinense. Na época, o clube disputava a Série C do Brasileirão.

Bruno estava no Joinville por empréstimo e ficou apenas uma temporada, já Breno defendeu o Tricolor de 2016 a 2018. Bruno pertencia ao Athletico e na sequência foi para o Doxa (Chipre).

A dupla esteve em campo, junta, em 14 jogos e teve 42% de aproveitamento. Foram seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Desempenho em 2017

Bruno deixou o clube com dois gols e intercalou momentos entre os titulares e os reservas. Ele disputou 21 jogos.

Já Breno era titular da equipe e somou 28 jogos e três gols. Em toda a sua passagem, o atacante disputou 59 partidas e marcou seis vezes.

O Joinville teve uma temporada sem títulos. O clube parou na primeira fase da Série C, na quarta fase da Copa do Brasil e também ficou sem a taça do Estadual.