Amuleto do Fluminense, John Kennedy exalta boa fase: "O melhor momento da minha carreira"

O Fluminense se prepara para a final do Mundial de Clubes para encarar o Manchester City nesta sexta-feira, às 15 horas (de Brasília), na Arábia Saudita. O Tricolor espera contar com a boa fase do atacante John Kennedy, que vem sendo um amuleto ao entrar no segundo tempo e marcar gols decisivos.

O camisa 9 admitiu que vive momento especial na carreira e projetou dar sequência nessa fase.

"Estou muito feliz. É um momento muito especial na minha vida. De longe o melhor momento da minha carreira. Espero que consiga seguir, assim, ajudando o time", disse o centroavante.

Caiu na área, ? ???? ??????! ??? ÍDOLO DISSO AQUI. COM 21 ANOS.pic.twitter.com/oWWhP4PP76 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 18, 2023

O atacante deve ficar mais uma vez como opção no banco de reservas na final do Mundial, uma vez que Fernando Diniz pretende manter a base do time que venceu o Al-Ahly, do Egito, por 2 a 0 e conquistou a vaga na final do Mundial.