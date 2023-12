Vitória Fluminense? 'City de seis meses atrás era mais difícil', diz Mattos

O colunista Rodrigo Mattos analisou no UOL News Esporte que o Manchester City é favorito na final do Mundial contra o Fluminense, mas não é hoje um time quase imbatível. Na visão dele, se o Flu encarasse a equipe de seis meses atrás que foi campeã europeia, com direito a Haaland e De Bruyne, a missão seria muito mais difícil.

'Atuação do City na semi não é parâmetro para final': "O mais provável é que o City ganhe, é o favorito apesar dos três desfalques que o time tem, são desfalques pesados, o De Bruyne, o Haaland e o Doku. Inclusive, acho que a gente tem uma impressão meio enganosa de semifinal, já aconteceu outras vezes e a gente continua tendo essa impressão, que vê o time europeu muito desacelerado, num ritmo muito lento contra times que são geralmente o campeão asiático, e tem muito a ver porque eles jogam ali o suficiente, ontem chamar de treino aquilo ali no final do jogo nem dá, porque os treinos do Guardiola acredito que a intensidade seja maior. Então, não tem que ser tomado como parâmetro a atuação do City ontem, o City que vai jogar contra o Fluminense é um time que vai jogar num nível necessário para bater o Fluminense que é um time muito mais forte do que o time japonês".

'É mais possível do que se pegasse o City há seis meses': "Agora, é possível. Se ele pegasse o City de seis meses atrás era um jogo muito mais difícil para o Fluminense. Um City completo e tal, no auge, o City já teve esse tipo de oscilação no meio da temporada passada, mas ainda assim o favoritismo é do time do City, que tem jogadores novos como o Matheus Nunes, ontem jogou sem centroavante, teve o Julian Álvarez na reserva. Mas, ainda assim, acho que o favoritismo é do City e que o Fluminense tem que ficar muito de olho na questão do contra-ataque, porque ele deu muito contra-ataque para o Al Ahly e o City não vai desperdiçar daquele jeito que o atacante egípcio desperdiçou tantos gols e tantas oportunidades, tem que ficar mais atento na marcação. Mas tem chance, é possível, é mais possível do que se pegasse o City de seis meses atrás. Ainda assim, o favorito é o City".

Abismo financeiro: City arrecada 10 vezes mais que o Fluminense

Rodrigo Mattos fez um levantamento sobre as receitas de City e Flu e descobriu uma disparidade enorme nas finanças dos clubes. O time de Manchester, que é propriedade de um membro da Família Real da Arábia Saudita, arrecada 10 vezes mais que o clube das Laranjeiras.

