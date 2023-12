Vasco anuncia a saída do lateral direito Gabriel Dias

A diretoria do Vasco confirmou na manhã desta quarta-feira a saída do lateral direito Gabriel Dias. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o clube destacou que o atleta não fica no elenco para a temporada 2024.

"O Vasco da Gama agradece o empenho e dedicação e comunica o encerramento das atividades do lateral direito Gabriel Dias, que não fará parte do elenco na temporada 2024. Desejamos todo sucesso ao atleta na sequência de sua carreira", descreveu o texto do clube carioca.

Contratado em 2022, Gabriel Dias tinha contrato com o Vasco apenas até o final do mês de dezembro. A tendência é que ele acerte com o Vitória - atual campeão da Série B do Brasileiro - para a próxima temporada.

No Vasco, Gabriel Dias, de 29 anos, sofreu com muitas lesões. Desta forma, ele atuou em apenas 1 jogo (por 12 minutos contra o Atlético-MG) na temporada 2023.