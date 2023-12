Sport anuncia a contratação do goleiro Caíque França, ex-Corinthians e Ponte Preta

O Sport vem reforçando cada vez mais seu elenco para a próxima temporada. Agora, foi a vez de reforçar a meta defensiva: o clube anunciou a contratação do goleiro Caíque França, ex-Corinthians e Ponte Preta, e que assinou contrato até dezembro de 2024.

A chegada do novo arqueiro do Leão se dá muito pela saída de Renan, que teve sua saída confirmada na segunda-feira. O atleta foi emprestado para o Juventude, que conseguiu o acesso e vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem.

Formado nas categorias de base do Corinthians, Caíque França vem de uma temporada completa como titular na Ponte Preta, onde entrou em campo 58 vezes e sofreu 52 gols, sendo vazado, em média, menos de uma vez por partida. O goleiro foi grande destaque na final da Série A2 do Campeonato Paulista ao pegar três pênaltis na decisão contra o Novorizontino e dar o título à Macaca, que jogará a elite do Estadual em 2024.

O arqueiro é o quinto reforço do Sport para 2024 ao lado de Lucas Ramon (lateral-direito), Luciano Castán (zagueiro), Zé Roberto (atacante) e Arthur Caíke (atacante) que foram confirmados anteriormente.

Visando principalmente o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport segue qualificando seu elenco também para a disputa também tanto do Campeonato Pernambucano quanto da Copa do Nordeste. A estreia no Estadual está marcada para o dia 13 de janeiro, quando o time enfrenta o Petrolina, fora de casa.