Sondado pelo Corinthians, Lautaro Díaz dificilmente vai permanecer no Del Valle para 2024

O atacante Lautaro Díaz, que interessa ao Corinthians, dificilmente vai permanecer no Independiente del Valle para a temporada de 2024. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o argentino de 25 anos está aberto a atuar no futebol brasileiro e também já recebeu sondagens de clubes como São Paulo e Grêmio.

A nova diretoria do Timão entrou em contato com o staff de Lautaro nas últimas semanas, mas não acenou com proposta ao Del Valle até o momento. Não há, até a publicação desta matéria, qualquer negociação avançada pelo jogador. O interesse em seu futebol por parte da cúpula alvinegra, porém, existe.

Apesar das poucas chances de Díaz permanecer no clube do Equador, quem quiser negociar sua transferência não terá tarefa simples. Del Valle é um clube vendedor e não está disposto a simplesmente abrir mão de seu atacante, que tem contrato vigente até final de 2026.

A Gazeta Esportiva apurou que a multa de Lautaro está estipulada em cerca de US$ 5 milhões (R$ 24,5 milhões).

Na temporada atual, Díaz possui oito gols em 34 jogos disputados (23 como titular), além de uma assistência. O jogador, inclusive, foi às redes duas vezes justamente contra o Corinthians, na vitória do Del Valle por 2 a 1 na fase de grupos da Copa Libertadores, na Neo Química Arena.

O atleta argentino também ganhou destaque na final da Copa Sul-Americana de 2022, quando marcou um gol e deu uma assistência na vitória dos equatorianos contra o São Paulo, por 2 a 0.

O Corinthians está em busca de um centroavante capaz de "incomodar" Yuri Albert, que fez temporada abaixo em 2023. Na última terça-feira (19), o Timão anunciou a venda de Felipe Augusto, que costumava ser o substituto imediato do camisa 9, ao Cercle Brugge.

Neste momento, apenas Yuri e Giovane são os atacantes centralizados da equipe. Ángel Romero, acostumado a atuar pelos lados, também pode fazer a função.