Sem dinheiro, Santos conta com ajuda de empresário para pagar multa de Carille

O Santos anuniciou nesta terça-feira a contratação de Fábio Carille. Para tirar o treinador do V-Varen Nagasaki, do Japão, o clube precisou pagar uma multa de cerca de 1,5 milhão de multa (cerca de R$ 8,5 milhões). O valor, contudo, não saiu dos cofres alvinegros.

Eleito presidente do Peixe. Marcelo Teixeira afirmou que o empresário do treinador, Paulo Pitombeira, se acertou com a equipe japonesa.

"Já houve entendimento com o representante do treinador e com o clube japonês. O Santos não tem condições, manifestamos isso desde o início das conversas, é impossível fazer um compromisso quanto a essa multa dentro da nossa política financeira. A multa está superada", contou.

Para convencer Carille a voltar à Vila Belmiro, a diretoria apresentou um projeto de reconstrução ao treinador, que gostou do que viu e deu sinal positivo.

Essa será a sua segunda passagem pelo Santos. Ele esteve à frente do clube paulista em 27 partidas, incluindo as duas que ele não pôde ir ao estádio por conta da covid-19.

Neste período, foram nove vitórias, 10 empates e oito derrotas, totalizando 45,67% de aproveitamento dos pontos que disputou. No clube japonês desde junho de 2022, o treinador somou 63 jogos, com 23 vitórias, 17 empates e 23 derrotas.

Em sua próxima temporada, o Peixe terá a disputa de duas competições: o Paulistão e a Série B do Campeonato Brasileiro.

