Sem Araújo e com 12 jogadores da base, Barcelona divulga relacionados para amistoso nos EUA

Sem descanso. Nesta quarta-feira, o Barcelona venceu o Almería, por 3 a 2, pela 18ª rodada de La Liga. Algumas horas depois, a equipe catalã divulgou os 27 jogadores relacionados pelo técnico Xavi para o amistoso diante do América do México, que acontece nesta quinta.

A lista de Xavi conta com algumas novidades. O zagueiro Ronald Araújo foi poupado do confronto e não viajou com a equipe. Além do uruguaio, o goleiro Ter Stegen, os meio-campistas Pedri e Gavi e o lateral esquerdo Marcos Alonso - todos lesionados - também não figuram na convocatória.

Com os desfalques e a ideia de poupar alguns jogadores, Xavi chamou 12 jogadores de La Masia para o duelo contra o time mexicano. Dois deles já são figurinhas carimbadas no time principal do Barcelona: Lamine Yamal e Fermín López já estão acostumados com a dinâmica.

Dos outros 11 nomes, apenas alguns já foram convocados anteriormente pelo treinador. Estão na lista para o amistoso: Alarcón, Marc Casadó, Cubarsí, Unai, Guiu, Hector Fort, Gerard Martín, Mikayil Faye, Mbacke e Pau Prim.

Vale mencionar também que o meio-campista Frenkie de Jong, que não entrou em campo no confronto diante do Almería pois cumpriu suspensão, também figura na lista de relacionados.

Barcelona e América-MEX se enfrentam na noite desta quinta-feira. A partida acontece no estádio Cotton Bowl, nos Estados Unidos, às 23 horas (de Brasília). A tendência é que Xavi faça diversas mudanças no time titular do Barça para poupar atletas e dar oportunidade aos garotos da base.

Veja os relacionados do Barcelona para o amistoso