Sara doa camisa para instituição de apoio a pessoas com câncer e crê em acesso à Premier League

Após um ano e meio na Inglaterra, o meio-campista Gabriel Sara, ex-São Paulo, conquistou o posto de protagonista do Norwich City, clube que disputa a segunda divisão do Inglês. O jovem de 24 anos foi contratado pela equipe europeia em julho de 2022.

Fazendo sua segunda temporada na equipe, Sara é um dos destaques e foi titular em todas as 22 partidas do Norwich na EFL Championship na atual temporada, tendo anotado cinco gols e oito assistências.

O meia até já foi alçado à condição de ídolo local. Prova disso foi sua participação em uma ação em parceria com o Big C, instituição de apoio a pessoas com câncer e que na última terça-feira resultou na arrecadação de quase R$ 17 mil.

"Quando eu estava começando minha carreira profissional eu sempre tive o sonho de vir jogar na Inglaterra. Hoje eu posso dizer que estou muito bem adaptado, principalmente à cidade e às pessoas, à comunidade local. Então é legal ajudar de alguma forma", destacou Sara.

O jogador doou uma camisa usada em jogo e autografada para uma rifa beneficente. O também meia Rodrigo Nestor, ex-companheiro de Sara no São Paulo, entrou na rifa com uma doação de R$ 500, para concorrer à camisa. O próprio Gabriel Sara, então, também fez uma doação para estimular a participação de torcedores do Norwich e do Tricolor paulista na campanha.

Na última terça-feira, assim, o sorteio da rifa foi realizado e teve um torcedor do Norwich City como presenteado. No total, a campanha contou com 273 apoiadores e arrecadou 2.690 libras (aproximadamente R$ 16.678 na cotação atual).

Gabriel Sara ainda comentou sobre o momento vivido pelo Norwich na Championship. A equipe figura na 10ª posição, com 31 pontos conquistados após 22 jogos. O próximo compromisso do time do ex-Tricolor acontece neste sábado, às 12 horas (de Brasília), no Carrow Road, pela 23ª rodada.

Apesar de o Norwich não estar disputando neste momento as posições mais altas da tabela, Sara confia que o clube poderá melhorar na segunda metade da temporada e, assim, conseguirá conquistar o acesso à Premier League.

"Nosso time teve um início de temporada muito bom e depois deixamos escapar alguns pontos importantes. Nas últimas semanas conseguimos voltar à boa forma e ainda é totalmente possível sonharmos com a briga pelo acesso à Premier League. Sinto que tenho estado bem, venho jogando numa posição mais recuada e estou à vontade, mas sei também que posso melhorar", afirmou o meia.

Os dois primeiros colocados da Championship conseguem o acesso à primeira divisão do futebol inglês de maneira direta. Já o terceiro ao sexto colocados se enfrentam para que o único vencedor dos playoffs também suba.