São Paulo confirma a contratação do volante Damián Bobadilla, ex-Cerro Porteño

O São Paulo anunciou seu terceiro reforço para a temporada de 2024. Trata-se do meio-campista paraguaio Damián Bobadilla, ex-Cerro Porteño, que assinou contrato de quatro anos, até 31 de dezembro de 2027.

O Tricolor já estava acertado tanto com o jogador quanto com o time do Paraguai, mas dependia de questões burocráticas para anunciar o atleta oficialmente. O clube pagou 3 milhões de dólares (cerca de R$ 14,8 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta).

? Tricolor da América! De volta à @LibertadoresBR, o São Paulo agora tem representantes de sete países sul-americanos em seu elenco! ?? !??????????, Bobadilla! #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/l8EMcSchFX ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 20, 2023

"Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pelas mensagens de carinho e boas-vindas que recebi pelas redes sociais. Fizeram com que eu me sentisse bastante especial. Estou muito contente, orgulhoso e feliz de me unir à família do São Paulo, a este lindo clube, gigante, enorme. A verdade é que é incrível em todos os pontos de vista", disse a nova contratação.

Damián Bobadilla atua como segundo volante e marcou 12 gols no decorrer de 50 partidas disputadas nesta temporada. Um deles foi sobre o Palmeiras, na derrota por 2 a 1 no Morumbi, pela fase de grupos da Libertadores. Nas últimas semanas, ele recebeu o prêmio "Futbolista de la Gente", do campeonato local.

"Queria dizer também que estou ansioso para conhecer meus novos companheiros, todo o estafe do clube, e sobretudo para que possamos estar juntos no Morumbi, este lindo estádio, e viver essas noites mágicas de Libertadores e os torneios brasileiros. Desde já, mando um grande abraço a todos e agradeço uma vez mais pelas mensagens de carinho", concluiu o atleta.

O meio-campista paraguaio chega para ser o terceiro reforço do São Paulo, que vem qualificando o elenco para, principalmente, a disputa da Copa Libertadores em 2024. Antes, foram confirmados o volante Luiz Gustavo, ex-Al-Nassr, e o atacante Erick, que deixou o Ceará.