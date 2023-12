Santos aposta em boa relação e crê em acordo com clube japonês para não pagar multa de Carille

Eleito vice-presidente do Santos, Fernando Bonavides falou nesta quarta-feira sobre a polêmica envolvendo a contratação de Fábio Carille. O dirigente aposta que o Peixe não precisará pagar a multa rescisório do comandante junto ao V-Varen Nagasaki.

"A informação que tivemos é que haverá um acordo em relação a isso. O Carille tem um excelente relacionamento com o presidente do clube japonês. Nossa expectativa é que nem tenha valor a ser pago, conforme nosso próprio orçamento. Foi uma tratativa de possibilidade de vir sem pagar a multa", disse.

O ex-clube do treinador emitiu uma nota nesta manhã alegando que não houve qualquer proposta enviada aos japoneses.

O Nagasaki afirma que, além de não ter sido ao menos contatado pelo Alvinegro Praiano, viu o treinador mudar de ideia sobre ficar no Japão para a temporada de 2024 e foi pego de surpresa com o anúncio.

O presidente do clube, Akito Takada, se incomodou com a saída 'conturbada' de Carille.

"Esta série de relatos causou ansiedade entre todos os envolvidos com o clube, incluindo torcedores, apoiadores, empresas parceiras e todos [...]. Pedimos sinceras desculpas pelo ocorrido. Como clube, estamos perplexos com a situação repentina, mas faremos o nosso melhor para confirmar os fatos, resolver a situação e resolver as preocupações dos jogadores e funcionários cujos contratos estão a ser renovados para a próxima época o mais rapidamente possível. [...] Manteremos você informado sobre a situação futura à medida que ela avança", escreveu em nota oficial.

A multa rescisória do técnico com o V-Varen Nagasaki estava avaliada em 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8,5 mi). O valor, contudo, não saiu dos cofres alvinegros. Eleito presidente do Peixe, Marcelo Teixeira afirmou que o empresário do treinador, Paulo Pitombeira, se acertou com a equipe japonesa.

"Já houve entendimento com o representante do treinador e com o clube japonês. O Santos não tem condições, manifestamos isso desde o início das conversas, é impossível fazer um compromisso quanto a essa multa dentro da nossa política financeira. A multa está superada", afirmou Teixeira.

Em sua apresentação no Santos, nesta quarta-feira, Carille também falou sobre o tema e desatacou o seu bom relacionamento com os dirigentes japoneses.

"Nessa mesma nota que saiu, fala que eu comuniquei na segunda à noite aqui no Brasil que eu conversei com o diretor. Fizemos uma conferência com o dono do time. Sou muito grato por esse 1 ano e meio lá. Eu avisei da minha decisão, tentaram reverter com um contrato mais longo, mas já tinha tomado a decisão de voltar. Em relação à minha saída, valores e tudo mais, quem cuidou é o presidente Marcelo e o Pitombeira. Não Sei por qual caminho está indo, eles que estão cuidando", declarou.

Carille assinou um contrato válido até o final de 2024 com o Peixe, com opção de renovação por mais uma temporada.

Em sua próxima temporada, o Peixe terá a disputa de duas competições: o Paulistão e a Série B do Campeonato Brasileiro.