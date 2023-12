Rival do Fluminense na decisão do Mundial, Guardiola elogia estilo de jogo de Diniz

O Fluminense vai encarar o Manchester City na final do Mundial de Clubes. O confronto acontece na próxima sexta-feira, às 15:00 (de Brasília), no Estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita.

O técnico da equipe inglesa, Pep Guardiola, mostrou admiração pelo estilo de jogo do Fluminense.

"Está muito bem, é o futebol brasileiro de muito tempo. Sempre lembro do meu pai, me dizia que os brasileiros jogam de forma bem lenta, todos juntos com a bola, passes curtos e, de repente, no último momento, arrancam rapidamente. E parece que é a essência. Brasil sempre é Brasil, os times brasileiros, aconteça o que acontecer, sempre têm bons jogadores, cada vez mais" disse.

O treinador espanhol ainda elogiou o trabalho de Diniz e destacou alguns jogadores da equipe carioca.

"É a escola brasileira. Jogam muito bem com a bola, se juntam muito, têm jogadores de muita qualidade, como André e Ganso. A partir de agora vou me concentrar no Fluminense, para ver o que temos que fazer", declarou.

Guardiola não deu indícios em relação ao time que entrará em campo na grande final do Mundial de Clubes, entretanto deve fazer modificações na equipe titular para a decisão.