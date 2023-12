Renato Gaúcho critica estilo de jogo de Diniz: 'Sou totalmente contra'

Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, vê falhas no estilo de jogo de Fernando Diniz, comandante do Fluminense e da seleção brasileira.

O que aconteceu

Renato afirmou que é "totalmente contra" a forma de jogar do colega de profissão. O técnico do Grêmio apontou, em entrevista ao podcast Joga com a Dez, problemas para implementar o estilo de posse de bola e toques curtos desde a primeira etapa de construção.

O que Renato disse

Cada treinador tem sua cabeça, seus pensamentos, suas ideias. Ele tem um estilo de jogo que é bonito. Em primeiro lugar você tem que ter os jogadores para fazer isso. Ele tem o estilo dele, que é dele, não adianta que ninguém vai tirar isso, e é uma qualidade. Ele tem um estilo que é bonito, mas arriscado. Eu já não tenho Renato Portaluppi

Eu sou totalmente contra o estilo de jogo dele. Por que é uma roleta-russa. Saiu jogando, bonito, todo mundo aplaude. Errou, é gol. Então esse risco eu não corro, jamais vou correr Renato Portaluppi

Do jeito que o time dele joga, o adversário sabe. O adversário vai sempre armar uma arapuca para roubar a bola, e tem acontecido bastante, e eles têm tomado gol ou sofrido ameaças. Fez, deu certo, é bonito. Errou, perdeu o jogo Renato Portaluppi

Retrospecto de Renato x Diniz

O atual técnico do Tricolor Gaúcho historicamente leva a melhor em duelos contra Diniz. Renato venceu cinco dos nove encontros entre os treinadores. Diniz triunfou apenas uma vez, quando o Fluminense aplicou 5 a 4 no Grêmio, em 2019.

Neste ano, o Grêmio venceu o Fluminense nos dois confrontos diretos. Os gaúchos levaram a melhor por 2 a 1 no primeiro turno, em Porto Alegre, e saíram com os 3 pontos do Maracanã em vitória por 3 a 2, na última rodada do Brasileirão.

Renato Gaúcho já comandou Fernando Diniz. Portaluppi passou pelo Fluminense em 2002, quando o futuro treinador ainda atuava como meio-campista.