Reforços? Trio do Corinthians "estoura" idade e vai disputar última Copinha

O Corinthians segue a todo vapor na preparação para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No elenco comandado pelo técnico Danilo estão Ryan, Arthur Sousa e Higor, jovens que, nascidos em 2003, vão participar da Copinha pela última vez.

O volante Ryan tem dois jogos pelo profissional do Corinthians, ambos sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. O jovem de 20 anos chegou a ir às redes no time de cima, na vitória da equipe por 2 a 1 contra o Universitario, pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, sua comemoração ocasionou uma confusão generalizada no estádio Monumental, em Lima. Desde então, o atleta só entrou em campo pelo sub-20.

O contrato de Ryan é válido até julho de 2026. Canhoto, o garoto anotou quatro gols e distribuiu duas assistências na temporada de 2023 pelo sub-20.

Já Arthur Sousa terminou este ano como artilheiro da categoria ao lado de Kayke, com 13 tentos, além de duas assistências. O centroavante tem apenas um jogo pelo profissional, em 2022, com o técnico Vítor Pereira.

O atacante ficou próximo de deixar o clube no meio do ano, para o Red Bull Bragantino, mas permaneceu no Timão e se consolidou como titular da equipe de Danilo. O vínculo de Arthur é válido até setembro de 2025.

O ponta Higor, por sua vez, anotou cinco gols e distribuiu seis assistências na última temporada pelo sub-20. O jovem já participou de treinos com o profissional em 2022 e 2023, mas nunca entrou em campo oficialmente.

O vínculo de Higor é ponto de alerta: seu contrato é válido apenas até final de 2024. Ou seja, a partir de junho o jovem poderia assinar pré-contrato com qualquer outra equipe.

Após a Copinha, os atletas citados podem ser aproveitados no profissional, ganhar rodagem com empréstimo ou ser negociados em definitivo, já que não poderão mais disputar torneios de base.

Em 2022, Murillo, Alemão, Zé Vitor, Matheus Araújo e Riquelme passaram por situação semelhante. Apenas Murillo e Matheus Araújo seguiram no clube e foram aproveitados no profissional.

Maior campeão com dez troféus, o Corinthians está no Grupo 10 da Copinha, ao lado de Marília, Bangu e Ji-Paraná-RO. A sede da chave é o Estádio Bento de Abreu, em Marília.

A estreia do Timão no torneio será contra o Ji-Paraná-RO no dia 3 de janeiro, às 21h45 (de Brasília). Depois, os comandados de Danilo voltam a entrar em campo diante do Bangu, no dia 6, às 17h15. Por fim, a equipe fecha sua participação na fase de grupos contra o Marília, no dia 9, às 21h30.

