Reforçado de Bruno Rodrigues, confira quais são as opções no ataque do Palmeiras

O Palmeiras entrará em 2024 com o ataque reforçado. Na última terça-feira (19), o clube anunciou a contratação do atacante Bruno Rodrigues, que estava no Cruzeiro. Assim, Abel Ferreira, que deve permanecer no clube nesta temporada, ganhou mais uma opção no ataque.

No início do ano, o treinador certamente não poderá contar com o atacante Dudu. O camisa 7 rompeu o ligamento cruzado anterior e sofreu uma lesão no menisco, no fim de agosto e precisou passar por cirurgia, que precisa de um longo período de recuperação. O jogador só deve voltar no segundo semestre de 2024.

Por outro lado, Rony, que começou a temporada como titular, ao lado de Endrick e do próprio Dudu, deve ter condições de jogo. Na reta final do Brasileirão, o camisa 10 voltou a ter mais minutos em campo e, na 36ª rodada, acabou sofrendo uma lesão no antebraço direito e precisou passar por cirurgia. Em abril, o atacante já tinha feito a mesma cirurgia e ficou de fora apenas de quatro compromissos.

Após o Paulistão, o Palmeiras contratou o atacante Artur, que atuou tanto na ponta direita quanto na esquerda. O jogador viveu um bom momento, mas também passou a oscilar. O camisa 14, porém, tem o futuro em aberto e pode não seguir no clube, já que recebeu proposta para ir ao Zenit. O centroavante Flaco López, que terminou o ano com oito gols, teve chances, mas não engatou uma sequência entre os onze iniciais.

O ataque titular do Verdão que terminou 2023 foi a dupla Breno Lopes e Endrick, após a mudança no esquema tático proposta por Abel Ferreira em outubro depois da eliminação para o Boca Juniors na Libertadores. O Palmeiras, porém, só contará com o jovem de 17 anos até julho de 2024, quando se apresenta ao Real Madrid.

Assim, caso o Palmeiras inicie a temporada com a dupla de ataque e o esquema siga rendendo, deve pensar em quem pode assumir a função de Endrick após a despedida do jogador.

Na última rodada do Brasileirão, Abel Ferreira promoveu a estreia de Estêvão, de 16 anos. Assim, Na próxima temporada, o jovem deve integrar os treinos do profissional e ser opção no banco. O técnico, porém, deve ter cautela semelhante a que teve com Endrick antes de dar sequência ao jogador.

Além desses, finalmente, o Palmeiras poderá contar com Bruno Rodrigues, que terminou o ano como artilheiro do Cruzeiro com 13 gols marcados. Em sua chegada, o atacante revelou que tem como características a velocidade e que gosta do um contra um, mas se colocou à disposição de Abel para desempenhar a função que for melhor para o coletivo.

