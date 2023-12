Real Madrid é eliminado da Champions League feminina; Chelsea assume a ponta do Grupo D

A quarta rodada da fase de grupos da Champions League feminina teve seu pontapé inicial. Quatro partidas foram realizadas: duas pelas chave C e duas pelo Grupo D da competição. Chelsea, Real Madrid, PSG e Bayern foram algumas das equipes que entraram em campo nesta quarta-feira.

O Chelsea visitou o Hacken na Suécia em confronto direto pela liderança do Grupo D. A equipe inglesa venceu as donas da casa por 3 a 1. Sam Kerr e Erin Cuthbert (2x) marcaram para as visitantes, enquanto Clarissa Larisey descontou para as mandantes.

Com o triunfo em território sueco, o Chelsea assumiu a liderança da chave, chegando aos oito pontos. O Hacken, por sua vez, caiu para a segunda colocação, mantendo os mesmos sete do início da rodada.

Pelo mesmo grupo, o Real Madrid também entrou em campo. Contudo, o time da capital espanhola foi eliminado da Champions feminina ao ser derrotado, por 1 a 0, pelo Paris FC - mesmo jogando no Alfredo Di Stéfano. O único gol do jogo foi marcado por Thiney, que cobrou pênalti de cavadinha.

O revés sofrido em casa tirou qualquer chance de classificação que a equipe madrilenha tinha. Isso porque o Real Madrid está na lanterna, com apenas um ponto. Mesmo que vencesse seus dois últimos confrontos, ficaria de fora por conta dos critérios de desempate. Assim, o time apenas cumprirá tabela nas próximas duas rodadas.

? RESULTS ? ? Chelsea go top of Group D ?? Real Madrid out of contention #UWCL pic.twitter.com/ysmxLlT2au ? UEFA Women's Champions League (@UWCL) December 20, 2023

Grupo C segue embolado

Se o Grupo D teve definição de eliminado, o Grupo C segue com tudo embolado. Também nesta quarta-feira, o Ajax bateu o Bayern, por 1 a 0, na Holanda. Leuchter fez o gol da vitória holandesa no finalzinho do primeiro tempo.

No outro duelo da chave, o PSG venceu a Roma em território italiano. Chawinga, Katoto e Korbin Albert fizeram os gols da equipe francesa, enquanto Manuela Giugliano diminuiu para o time italiano já nos últimos minutos de jogo.

Os resultados deixaram a classificação da seguinte forma: o Ajax ocupa o topo do grupo, com sete pontos. O PSG pulou para a vice-liderança, com seis; o Bayern caiu para terceiro, com cinco pontos; e a Roma está na lanterna, com quatro.